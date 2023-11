Manovra | incontro Avs con Landini e Cgil | Fratoianni | ' ci opporremo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Roma, 8 nov. (Adnkronos) - "Oggi abbiamo avuto un confronto molto positivo tra i gruppi parlamentari di Alleanza Verdi e Sinistra e una delegazione dellaguidata da Maurizio, con Christian Ferrari, MariaGrazia Gabrielli, Daniela Barbaresi e Pino Gesmundo. Condividiamo la loro preoccupazione per il peggioramento delle condizioni di vita delle persone di fronte ad unache non se ne occupa. Il ruolo del sindacato è cruciale per un lavoro comune delle opposizioni sui temi sociali e del lavoro". Così Nicoladi Sinistra Italiana, deputato di Allenza Verdi-Sinistra. "Le emergenze sociali, dalla povertà crescente alle diseguaglianze a stipendi e pensioni sempre più insufficienti, non trovano risposte. Per la sanità dove al netto dei trucchi contabili siamo di fatto ad ad un definanziamento che ...