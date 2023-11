Manovra | Conte | Lady Tax Meloni mortifica il Paese

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Roma, 8 nov. (askanews) – “Visto che il governo ha confezionato unamisera, che l’Italia non si merita, che nasce dalla determinazione diTax di chiudersi a Palazzo Chigi e non ascoltare i reali bisogni dello stiamo facendo noi: stiamo ascoltando i rappresentanti dei lavoratori, delle imprese, di tutte le categorie”. Lo ha detto il leader M5s Giuseppe, parlando con i giornalisti. “Sta emergendo – ha aggiunto – una visione condivisa: è unadi tagli, di tasse nuove per due miliardi. Sino le donne, sia quelle che hanno figli sia quelle che vogliono andare in pensione, sino i giovani e i pensionati. E non c’è una sola misura che possa consentire alle imprese di rilanciarsi, migliorare la produttività e la ...