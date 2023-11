Mandy Rose non esclude la possibilità di firmare con AEW o Impact Wrestling

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Durante una sessione di domande e risposte su Instagram,non ha chiarito né confermato il suo ritorno sul ring, ma ha lasciato aperta ladi competere in futuro in altre federazioni come All Elite(TNA). “Non so quando tornerò sul ring. Non sono nemmeno sicura che tornerò . È veramente incerto. So che non è la migliore risposta, ma è tutto ciò che posso dire al momento. Mi sto godendo la vita, della mia libertà, del mio tempo. Essere nel mondo delha il suo prezzo, e devo impegnarmi se voglio tornare a dedicarmi a questo, quindi vedremo. Sono stata in giro per otto anni ed è stata una benedizione”, ha rispostoai suoi followares. Nel dicembre 2022,ha perso il ...

Mandy Rose Doesn't Know When She'll Return To The Ring, Says AEW Or TNA Debut Would Take 'The Right Phone Call' Fightful

Mandy Rose Isn't Sure If She Will Return To The Ring, Says It Would ... 411MANIA

Sarray tornerà a calcare un ring di wrestling statunitense, ma al contrario di quel che si pensava non sarà quello della WWE.Mandy Rose in una recente diretta su Instagram non ha chiuso le porte alla possibilità di firmare per la All Elite Wrestling.