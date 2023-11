Maltempo Toscana | in campo la solidarietà | la pasta degli agricoltori nei centri di accoglienza

Leggi su notizie

(Di mercoledì 8 novembre 2023), inanche la. Al Comune Campi Bisenzio sta per arrivare la prima fornitura di100% Made in. L’iniziativa è di Coldiretti, che attraverso gli uffici zona presenti nelle zone alluvionate nei giorni scorsi, ha offerto la sua disponibilità per fornirema anche altri beni di prima necessità che possono servire a far funzionare idiallestiti per far fronte all’emergenza e assicurare un pasto caldo a chi non può ancora tornare nelle case danneggiate. Si comincia da Campi Bisenzio, tra i Comuni più colpiti dal, ma continuerà anche nelle altre zone. Laprodotta con grano toscano diventa il simbolo non solo dellama ...