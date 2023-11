Mafia | blitz tra Palermo e New York | 7 arresti in Italia | 10 negli Usa

Leggi su tpi

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Maxi operazione antitrae Stati Uniti. La Polizia di Stato e l’Fbi stanno eseguendo una serie di fermi trae Newnei confronti di persone ritenute appartenenti o legate a clan mafiosi. In totale sono 17 le persone a cui sono destinate le misure cautelari, accusate a vario titolo di associazione mafiosa, estorsione, turbativa d’asta e incendi aggravati dal metodo mafioso: 10 a Newe 7 in Sicilia. Dall’indagine, coordinata dalla Dda die condotta in stretta collaborazione tra le forze di polizia americane ene, è emerso lo stretto rapporto che continua a legare le organizzazioni criminaline a quelle statunitensi. In particolare, tra la famiglia newese dei Gambino, protagonista ...