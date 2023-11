M O | Schlein | sabato Pd in piazza per giustizia sociale e pace

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Roma, 8 nov. (askanews) – “Il Pd l’11 novembre sarà inper lae per la”. Lo ha detto la segretaria Pd Ellydurante la registrazione di ‘Porta a porta’. “Vuol dire chiedere un cessato il fuoco immediato per fermare la strage di civili in corso e la liberazione senza condizioni di tutti gli ostaggi ancora nelle mani di Hamas, che abbiamo condannato con fermezza dal primo momento di questo attacco feroce”. Bisogna “fornire aiuti necessari alla popolazione civile palestinese” e “isolare Hamas nel popolo palestinese e nel mondo arabo. E’ necessario per riprendere il filo della soluzione pacifica dei due popoli e due stati, che deve tornare al centro dell’azione politica della comunità internazionale”. Bisogna “alzare la voce perché si fermi questo massacro. Hanno ...