Ludopatia e donne Una piaga invisibile della società moderna

Leggi su dilei

(Di mercoledì 8 novembre 2023): se ne parla sempre più spesso, ma ancora troppo poco, soprattutto quando a essere coinvolte sono le. Eppure i dati confermano che anche loro sono protagoniste involontarie e al contempo vittime di quel meccanismo che annienta l’esistenza dell’individuo e di chi gli sta intorno. Non un vizio, non un semplice gioco, ma una vera e propria patologia che rientra nella categoria dei disturbi del controllo degli impulsi. La, anche conosciuta come disturbo da gioco d’azzardo, può colpire tutti. Indipendentemente dal sesso, dalla provenienza e dall’età. Ma come può un gioco trasformarsi in una dipendenza? È questa la domanda che tutti si pongono quando sono estranei ai fatti, quando si limitano a leggere i fatti di cronaca o ad ascoltare le storie di chi dal GAP è stato annullato. E poi, quali sono i fattori ...