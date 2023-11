L' Ucraina un passo più vicina all' ingresso nell' Unione europea

Leggi su europa.today

(Di mercoledì 8 novembre 2023) L'è pronta per iniziare i negoziati per entrare a far parte dell'. In tempi record la Commissioneha dato il via libera al Paese dilaniato dalla guerra con la Russia di Vladimir Putin, per iniziare il percorso per aderire al blocco. "Dieci anni fa sono iniziate le...