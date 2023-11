Lotito | la storica chiamata di Berlusconi | retroscena incredibile sulla Lazio

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Il presidente della, Claudio, ha raccontato unsul suo acquisto del club e sul perché abbia preso questa scelta. Dal lontano 2004 ormai il presidente dellaè sempre Claudio. L’Imprenditore romano in questi anni è sempre stato molto attento ai bilanci della sua società e se per molti questo può essere un pregio, una certa parte di tifoseria chiede da tempo al numero uno del club che si spinga oltre cercando di investire maggiormente in sede di calciomercato. Il patron dellanelle ultime ore ha parlato anche molto del suo passato nel corso di un’intervista nella quale ha raccontato anche unmolto curioso che fa luce su alcuni particolari risalenti al momento in cui ha deciso quasi venti anni fa di entrare nel ...

Fu Claudio, presidente della Lazio , a fornire le maglie alle sisters. La prima amichevole ... Scesero, in campo, in quellaprima volta: Suor Daniela Cancilla (Gubbio), suor Annika ...

Lotito: "Ricevo 300 minacce di morte al giorno. Derby Se i romanisti perdono si nascondono" La Gazzetta dello Sport

Lazio, Lotito sogna il Flaminio e una città dello sport: il piano del patron Cittaceleste.it

Ora il carico da undici l'ha messo il presidente Lotito, che in una lunga intervista ha parlato delle sue attività, della sua storia alla Lazio e ha rifilato una stilettata non da poco alla Roma e ai ...Il patron biancoceleste ha rilasciato una lunga intervista a Radio Serie A con Rds. Dal mercato ("Immobile in Arabia Per me una sorpresa") a Sarri ("Un maestro che valorizzerà i giocatori che ha disp ...