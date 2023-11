Lorenzo Musetti può sprofondare nel ranking ATP? Il filotto di sconfitte e le proiezioni di classifica

(Di mercoledì 8 novembre 2023)è stato battuto dal britannico Jack Draper negli ottavi di finale del torneo250 di Sòfia. Il tennista italiano è incappato nella quarta sconfitta consecutiva e sta affrontando un autunno estremamente complicato. Lo stato di forma del toscano è tutt’altro che invidiabile e i campanelli d’allarme sono importanti quando mancano soltanto un paio di settimane a Italia-Olanda, quarto di finale della Coppa Davis. Il 21enne continua a palesare importanti difficoltà sul cemento e anche nella capitale bulgara non è riuscito a invertire la rotta. Questa serie negativi di risultati rischia di farnel? In realtà il toscano riuscirà a chiudere la stagione nella top-30. Al momento è infatti 26mo nella ...

Troppo discontinuoper un Jack Draper in gran forma. Quinta sconfitta consecutiva per l'azzurro che chiuderà comunque la stagione frai primi 30 del mondo J. Draper b. [1] L.7 - 5 6 - 2 Niente da ...

ATP Sofia, Musetti: “Stagione con pochi picchi, ma sono migliorato come tennis e fisicamente” Ubitennis

ATP Sofia, è un freddo autunno per Lorenzo Musetti: sconfitta al debutto con Draper, quarto ko in fila OA Sport

Sprofonda Musetti A Sofia è stata subito eliminata la testa di serie numero 1 del tabellone principale. Lorenzo Musetti, in un momento davvero negativo, ha ceduto in due set al britannico Jack Draper, ...Prosegue l'autunno disastroso di Lorenzo Musetti. Nemmeno a Sofia, da prima testa di serie del seeding, il ragazzo di Carrara incassa il quarto ko in fila al primo turno. Questa volta il suo giustizie ...