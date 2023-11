Londra | estremisti di destra | hooligans e razzisti vogliono bloccare le marce pro - Palestina

... una galassia che va dagli hooligans del calcio ai cosiddetti "cacciatori di migranti", stanno cercando di mobilitare glidi destra affinché si presentino nel centro diil giorno ...

"Chi supporta Israele è estremista". L'odio per lo Stato ebraico si fa ... ilGiornale.it

Londra vuole vietare la manifestazione per la Palestina nel 'Giorno della memoria' Today.it

Gruppi di estrema destra nel Regno Unito, una galassia che va dagli hooligans del calcio ai cosiddetti “cacciatori di migranti”, stanno cercando di mobilitare gli estremisti di destra affinché si ...Amina Ahmed, "leadership coordinator" di Scotland Yard, è indagata per un commento scritto sulla sua pagina Linkedin in cui ha indicato i sostenitori di Tel Aviv come terroristi ...