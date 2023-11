Londra-Brighton 2023 | MAUTO protagonista con la Peugeot Tipo 3

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Una gara epica, vetture pionieristiche ed equipaggi disposti a tutto pur di arrivare al traguardo: ecco gli irresistibili ingredienti della. Scopriamo l’avventura della3 del! Laè la più incredibile ed avventurosa competizione automobilistica al mondo. Non tanto per quanto riguarda il percorso in sé ma per il genere di vetture che vi prende parte, creando uno spettacolo senza paragoni. Si tratta infatti di veicoli rigorosamente costruiti entro il 1904, chiamati a percorrere una distanza di “soli” 100km. Una sciocchezza per le auto che usiamo quotidianamente, una grande impresa per queste arzille “nonnine”. Come possiamo facilmente immaginare gli inconvenienti tecnici sono piuttosto frequenti e solo la caparbietà ...