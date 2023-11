L’ombra del Colle sulla riforma e le critiche ipocrite della sinistra

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Ad una prima lettura il progetto dicostituzionale passato al vaglio del Consiglio dei ministri pare anzitutto scontare la lezionedoppia bocciatura referendaria subita dalle due proposte ambiziose, cioè di profonda revisione, a prescindere dalla parte che le aveva proposte, la “destra” di Berlusconi e la “” di Renzi. Troppo corpose, articolate, modificativeCostituzione del 48. Così da risultare eccessive per la bocca dell’opinione pubblica, tanto più perché prive di una proposta centrale, capace di far percepire chiaramente e semplicemente l’alternativa fra il sì e il no. Di quella lezione laè figlia, ridimensionata fisicamente alla correzione di pochi articoli, finalizzata all’introduzione dell’elezione diretta del presidente del Consiglio per cinque anni, ...