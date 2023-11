Lo storico Kamel | “Il piano di Israele è quello di rendere invivibile la Striscia di Gaza Ha buttato già 22mila tonnellate di bombe” Su La7

(Di mercoledì 8 novembre 2023) “Allo stato attuale, suci sono bombardamenti israeliani. Ma solo in piccola parte colpiscono Hamas, che si trova in larga parte nei tunnel, e prevalentemente colpiscono civili. Ci sono oltre 10mila vittime civili, di cui 4mila bambini. Sono bambini come i nostri, ma spesso per noi occidentali sono solo dei numeri. E a fronte di questi bombardamenti a tappeto contro i civili l’impunibilità rimarrà là“. Sono le parole pronunciate a Tagadà (La7) dalloLorenzo, che, nello spiegare cosa sta succedendo a, menziona la proposta ufficiale del ministro israeliano dell’Intelligence per la definitiva espulsione di massa dei palestinesi dalladie il loro trasferimento permanente nella penisola egiziana del Sinai.sottolinea: “Oggi, ...

Guerra Israele-Gaza, le forze armate di Tel Aviv continuano a bombardare la Striscia di Gaza. Dopo il 7 ottobre nulla sarà più come ...