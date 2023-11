Lo sfogo social dell’alunna su Tik Tok | “Troppi compiti non ce la faccio” Sui social divampa il dibattito

Leggi su orizzontescuola

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Un video di una studentessa tiktoker ha suscitato una vasta eco nel cyberspazio, diventando virale su TikTok con oltre due milioni di visualizzazioni. La scena mostra la giovane, con il trucco che cola per le lacrime, mentre esprime la sua angoscia per l'intenso carico di studio. Il suo, diventato un punto di riferimento per la Gen Z, è stato riportato da Webboh. L'articolo .