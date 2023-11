LIVE – Youth League | Napoli-Union Berlino 1-0 13? Lorusso rig

(Di mercoledì 8 novembre 2023) 13? – GOOOL!porta in vantaggio i suoi! Rigore perfetto per il numero 10 azzurro che spiazza completamente Rodtnick! 12? –si prepara al tiro. 11? – Calcio di rigore! Ilpiomba in area avversaria e Malasomma con un tiro di potenza calcia verso la porta trovando il braccio di un avversario. L’arbitro fischia calcio di rigore e indica il dischetto! 6?: Ilavanza e conquista campo: doppia occasione pere D’Angelo, entrambe respinte dalla difesa avversaria. 4?: Il numero 9 tedesco prova il destro ma non trova lo specchio della porta. 3?:in avanti, la squadra di Grote conquista con coraggio un calcio di punizione sulla trequarti: batte Kalayci. 1?: Si comincia! L’arbitro dà il via al match. Primo tempo. Stanno per scendere in campo le squadre in ...

NAPOLI - Nella quarta giornata del girone diLeague i l Napoli Under 19 ospita i pari età dell'Union Berlino al stadio Piccolo di Cercola per cercare i primi punti nel suo cammino europeo. Segui la partita in diretta.

Diretta Youth League, Napoli-Union Berlino: segui la partita LIVE Corriere dello Sport

LIVE – Youth League, Napoli-Union Berlino: partita iniziata! Spazio Napoli

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra) Fai clic per condividere su Ok Notizie (Si apre in una ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...