LIVE – Youth League | Napoli-Union Berlino 1-0 13? Lorusso rig | Finisce il match | prima vittoria per gli azzurri in Europa!

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Ilaffronta l’Berlin in: i ragazzi di Tedesco scendono in campo per trovare lain Europa. 95? – È FINITA! Ilvince 1-0 con l’. La squadra di Tedesco trova laingrazie al rigore di. 94? – L’tenta il tutto per tutto: tensione in campo con i tedeschi che provano a velocizzare il gioco ma gli avversari non concedono sconti. Nel tentativo di impedire una punizione Borriello viene ammonito. 93? – Ilgestisce il vantaggio e rallenta il ritmo di gioco: risultato in pugno per gli. 90? – Saranno ...

NAPOLI - Nella quarta giornata del girone diLeague i l Napoli Under 19 ospita i pari età dell'Union Berlino presso lo stadio Piccolo di Cercola per cercare i primi punti nel suo cammino europeo. Segui la partita in diretta.

Diretta Youth League, Napoli-Union Berlino 1-0: segui la partita LIVE Corriere dello Sport

LIVE – Youth League, Napoli-Union Berlino 1-0 (13' Lorusso rig.): Finisce il match, prima vitt ... Spazio Napoli

Cape Town - The youth of Wesbank are expressing their feelings through arts ... it’s really too much, our true heroes live at the Cape Flats,” she said. The group currently has close to 20 ...Two hours passed before staff took him to the hospital, during which they cooked and served dinner and took a group of kids for recreation, he claimed. Almost everything had gone wrong that day, at a ...