LIVE – Turris-Juve Stabia | Coppa Italia Serie C 2023 24 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di mercoledì 8 novembre 2023) La capolista del Girone C della Lega Pro, la, è attesa dal secondo turno dicontro lain trasferta. Uno scontro che se fosse il campionato sarebbe appunto fra prima in classifica e quattordicesima forza del campionato. Le squadre vivono momenti diversi: celestiale per lache risiede al comando del Girone, mentre per lale partite senza vittorie sono salite a 4. 4 come le sconfitte nelle ultime quattro. Momento quindi delicato. Match diche prenderà avvio alle 20.45. DOVE VEDERE LA GARA Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH...