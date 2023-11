LIVE Trevisan-Cornet 2-6 6-2 | Italia-Francia 0-0 | BJK Cup 2023 in DIRETTA | l’azzurra porta il match al terzo set

Leggi su oasport

(Di mercoledì 8 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL SECONDO SINGOLARE DIDI BJK CUPSET 6-2 SECONDO SET!!! Scambio prolungato in cui Martina manda letteralmente al tappeto la veterana francese. Andiamo al! AD-40 SET POINT. Ottimo il rovescio tagliato del, che raccoglie poi l’errore dell’avversaria. 40-40 Comanda lo scambio, che anticipa il rovescio incrociato conquistando la parità. 30-40 Sotterra in rete il rovescio la transalpina. 15-40 Due palle break. Ci prova la francese, che spinge bene con il dritto. 15-30 Non passa il dritto incrociato del. 15-15 Finalmente ...