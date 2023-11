LIVE Sonego-Shelbayh | ATP Metz 2023 in DIRETTA | l’emergente giordano sarà un osso duro

Leggi su oasport

(Di mercoledì 8 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-DRAPER NON PRIMA DELLE 17.00 LADI FOGNINI-BUBLIK (3° MATCH DALLE 12.00) Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale di, incontro di secondo turno dell’ATP 250 di. Il campione in carica, Lorenzo, torna in campo e lo fa contro una mina vagante di questo torneo: il giovane talento, Abedallah. Il piemontese ha iniziato la difesa del titolo contro l’ostico americano Marcos Giron.ha rimontato lo statunitense, vincendo l’incontro per 2-6, 6-3, 7-6 (3). ...