LIVE Sonego-Shelbayh | ATP Metz 2023 in DIRETTA | a breve inizierà il match

Leggi su oasport

(Di mercoledì 8 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-DRAPER NON PRIMA DELLE 17.00 LADI FOGNINI-BUBLIK (3°DALLE 12.00) 21.02 Il piemontese ha iniziato la difesa del titolo contro Marcos Giron. Nell’incontro di primo turnoha rimontato l’americano, vincendo per 2-6, 6-3, 7-6. 20.59è il campione uscente di questo torneo. 12 mesi fa il piemontese ha vinto il titolo battendo in finale Bublik. 20.56 Lorenzosfida Abedallah Shelbay nel secondo turno dell’ATP 250 di. In palio un posto nei quarti di finale contro Fabio Fognini, vincente quest’oggi contro Bublik. 20.53 A causa di un infortunio nel corso del tie-break del secondo set Stan Wawrinka è ...