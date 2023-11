LIVE Sonego-Shelbayh | 6-3 | 4-4 | ATP Metz 2023 in DIRETTA | l’azzurro annulla due palle break e rimane in scia

Leggi su oasport

40-15 Ace, il terzo della sua partita. 30-15 Si accartoccia sulla palla con il dritto, non riuscendo a superare la rete. 30-0 Si ferma sul nastro il colpo in corsa di. 15-0 Schiaffo al volo vincente. 4-4 Gioco: con un'altra prima vincentechiude l'ottavo game e ristabilisce la parità. Ausilio fondamentale da parte del servizio in questo gioco. A-40 Servizio al corpo e dritto lungolinea vincente, accompagnato da un urlo di incoraggiamento. Seconda 40-40 Prima ad uscire vincente per, che...