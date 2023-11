LIVE Sonego-Shelbayh | 6-3 | 2-3 | ATP Metz 2023 in DIRETTA | si rimane in equilibrio nel secondo set

Leggi su oasport

(Di mercoledì 8 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-DRAPER NON PRIMA DELLE 17.00 LADI FOGNINI-BUBLIK (3° MATCH DALLE 12.00) 30-0 Si spegne in rete la risposta di dritto di. 15-0 Ace, il settimo dell’incontro dell’azzurro, il quale pizzica la riga centrale. 2-3 Gioco: servizio ad uscire, dritto dalla parte opposta e smash vincente per il giordano. 40-15 Prima ad uscire vincente. 30-15 Ottima difesa di, il quale resiste sui molteplici dritti giocati dall’azzurro. 15-15 Dritto lungolinea e volee corta giocata dal giordano. 0-15 Altro errore con il dritto per, che fa fatica con questo colpo. 2-2 Gioco: servizio al corpo vincente per ...