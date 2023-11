LIVE Scandicci-Maritza Plovdiv 3-0 | Champions League volley femminile in DIRETTA | debutto sul velluto per le toscane

Leggi su oasport

(Di mercoledì 8 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.19: Per questa sera è tutto, l’appuntamento è per domani sempre alle 20 per l’esordio di Milano contro le serbe dello Stara Pazova. Grazie per averci seguito e buona serata! 21.18: In casa Savino del Bene 19 punti per Antropova, 15 per Herbots, giudicata migliore in campo e 13 per Zhu. Per il Martiza 7 punti per Dudova e 6 per Debell 21.15: In poco meno di un’ora e un quartoha travolto con un secco 3-0 (25-15, 25-14, 25-11) ilal termine di un match a senso unico. Equilibrio solo in avvio di incontro e in avvio di terzo set ma è durato davvero poco. Divario abissale tra le due squadre. Barbolini non ha fatto esperimenti e si è affidato allo starting seven titolare. Buonper Beatrice Parrocchiale, appena ...