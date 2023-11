LIVE Salisburgo-Inter 0-0 | Sommer salva su Dedic

... in una top 20 per il momento caratterizzata da diversi bomber del calcio nordico, dove i tornei sono molto più avanti rispetto al resto dell'Europa- INTERCOME FUNZIONA È il premio ...

LIVE Salisburgo-Inter 0-0: Inzaghi toglie anche Calhanoglu ammonito, dentro Asllani La Gazzetta dello Sport

Dove vedere Salisburgo-Inter (anche gratis) stasera in streaming GQ Italia

Ammonizione a parte, Yann Bisseck ha ben figurato nel primo tempo di Salisburgo-Inter. Non era facile per il giovane difensore tedesco, arrivato in estate all'Inter dall'Aarhus, giocare titolare al ...Prima del match con il Salisburgo l'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta è intervenuto ai microfoni di Amazon Prime Video confermando l'interessamento dell'Inter per Karim Konaté. "Ci ...