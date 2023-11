LIVE Salisburgo-Inter 0-0 | Sommer salva su Dedic | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 8 novembre 2023) 2023-11-08 23:25:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Nessun calcolo da fare. Vincere per avanzare agli ottavi di finale di Champions League. A, l’di Simone Inzaghi cercherà di trovare la via del successo per passare al prossimo turno della massima competizione europea. Infatti, con una vittoria, i nerazzurri salirebbero a +7 dalla squadra austriaca e almeno ad altrettanti punti di vantaggio dal Benfica (che sta giocando a San Sebastian contro la Real Sociedad), garantendosi l’accesso alla fase successiva.che arriva dall’ottimo successo di Bergamo che hanno prolungato la striscia positiva da imbattuti in match ufficiali (6 vittorie e un pareggio). Gli uomini di Inzaghi non hanno ancora perso una trasferta in questa stagione – 5 successi e un pareggio – mentre ilvuole ...