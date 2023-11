LIVE Salisburgo-Inter 0-0 | si riparte

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Nessun calcolo da fare. Vincere per avanzare agli ottavi di finale di Champions League. A, l’di Simone Inzaghi cercherà...

... in una top 20 per il momento caratterizzata da diversi bomber del calcio nordico, dove i tornei sono molto più avanti rispetto al resto dell'Europa- INTERCOME FUNZIONA È il premio ...

LIVE Salisburgo-Inter 0-0: doppio fallo netto, ammoniti prima Calhanoglu e poi Pavlovic La Gazzetta dello Sport

Dove vedere Salisburgo-Inter (anche gratis) stasera in streaming GQ Italia

Giuseppe Marotta ha parlato a Prime Video prima del match tra Salisburgo e Inter. Le dichiarazioni dell’ex ad della Juve. INTER AFFIDABILE – «C’è una maggiore consapevolezza nelle capacità, frutto ...Simone Inzaghi ha parlato così in vista di Salisburgo-Inter: match di stasera valevole per il quarto turno dei gironi di Champions League. Arnautovic in vista di Salisburgo-Inter di stasera: le sue pa ...