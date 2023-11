LIVE Salisburgo-Inter 0-0 | esce Calhanoglu | fiducia ad Asllani

(Di mercoledì 8 novembre 2023)è l’incontro valido per la quarta giornata di Champions League, girone D: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 21.00, si gioca alla ‘Red Bull Arena’ di. PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP0-0 ? 66? PERICOLOSO DEDIC! Serve ancora Sommer a distendersi bene per placare la conclusione del talentuoso Dedic. 63? Fase di forcing dell’, che insiste alla ricerca del vantaggio. 60? Altra sostituzione nell’l’ammonitoed entra. 57? PARA SOMMER! Errore diche perde palla sulla ...

... in una top 20 per il momento caratterizzata da diversi bomber del calcio nordico, dove i tornei sono molto più avanti rispetto al resto dell'Europa- INTERCOME FUNZIONA È il premio ...

LIVE Salisburgo-Inter 0-0: Inzaghi toglie anche Calhanoglu ammonito, dentro Asllani La Gazzetta dello Sport

Dove vedere Salisburgo-Inter (anche gratis) stasera in streaming GQ Italia

Ammonizione a parte, Yann Bisseck ha ben figurato nel primo tempo di Salisburgo-Inter. Non era facile per il giovane difensore tedesco, arrivato in estate all'Inter dall'Aarhus, giocare titolare al ...Prima del match con il Salisburgo l'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta è intervenuto ai microfoni di Amazon Prime Video confermando l'interessamento dell'Inter per Karim Konaté. "Ci ...