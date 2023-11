LIVE Salisburgo-Inter 0-0 | Champions League calcio in DIRETTA | finisce il primo tempo!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 8 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA45?iltempo,0-0. 43? Susic al volo manda alto, era in posizione irregolare. 41? Grande occasione per Frattesi che dal dischetto del rigore manda alto. 39? Soffre Simone Inzaghi ma vede i nerazzurri crescere in questo finale ditempo. 37? Pressing dell’continuo, prova a sbloccare la partita. 35? Bastoni di testa manca il secondo palo. 33? Darmian viene fermato prima dell’ingresso in area di rigore. 31? Destro di Bisseck che sfiora l’incrocio dei pali. 29? Sale il pressing dei nerazzurri. 27? Gloukh destro su punizione respinge Sommer con i pugni. 25? Problemi per Ulmer che prova a restare in campo. 23? Tiro di Susic, para Sommer senza problemi. 21? Bisseck salva su ...