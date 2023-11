LIVE Salisburgo-Inter 0-0 | Champions League calcio in DIRETTA | entra Lautaro Martinez!

(Di mercoledì 8 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA70? Fase decisiva del match. 68? DentroMartinez e Barella, fuori Sanchez e Mkhitaryan nell’. 66? Grande dribbling di Dedic con conclusione di destro, respinge Sommer. 64 partita che continua al piccolo trotto. 62? Pronto anche Barella adre. 60? Inzaghi procede nel suo credo di levare ogni ammonito in campo. 58? Fuori Calhanoglu ammonito, dentro Asllani nell’. 56? Sinistro di Darmian che si fa pericoloso. Pallone fuori. 54? Ancora l’con Darmian al volo non trova la porta. 52? Punizione di Calhanoglu, si salva il. 50? Dentro De Vrij, fuori Bisseck nell’. 48? Fuori Ulmer e dentro Douath nel. 46? Inizia il secondo ...

... in una top 20 per il momento caratterizzata da diversi bomber del calcio nordico, dove i tornei sono molto più avanti rispetto al resto dell'Europa- INTERCOME FUNZIONA È il premio ...

LIVE - Salisburgo-Inter 0-0, 55': errore di Calhanoglu, Gloukh ne fa uno peggiore calciando malissimo Fcinternews.it

LIVE Salisburgo-Inter 0-0: Inzaghi toglie anche Calhanoglu ammonito, dentro Asllani La Gazzetta dello Sport

Ammonizione a parte, Yann Bisseck ha ben figurato nel primo tempo di Salisburgo-Inter. Non era facile per il giovane difensore tedesco, arrivato in estate all'Inter dall'Aarhus, giocare titolare al ...Prima del match con il Salisburgo l'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta è intervenuto ai microfoni di Amazon Prime Video confermando l'interessamento dell'Inter per Karim Konaté. "Ci ...