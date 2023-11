LIVE Paolini-Garcia | Italia-Francia 1-0 BJK Cup in DIRETTA | secondo singolare decisivo!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 8 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.35 I precedenti dicono 4 a 1 per la francese. L’ultimo dei quali però è stato vinto da Jasmine, in occasione degli ottavi di finale del Wta di Zhengzhou per 3-6, 6-4, 7-5! 12.32 Dopo la splendida vittoria di Martina Trevisan, è il momento di Jasmine, con l’occasione di chiudere i conti sul 2-0 contro Caroline. 9.45 I capitani non giocatori dihanno annunciato le scelte definitive per i due singolari, puntando come da previsioni su Jasminee Carolineda n.1 nelmatch di giornata. In precedenza dalle ore 10.00 scenderanno in campo l’azzurra Martina Trevisan e la transalpina Alizè Cornet. Programma odierno in tv e streaming – Precedenti tra ...