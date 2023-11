LIVE Paolini-Garcia 6-67-6 | Italia-Francia 1-0 BJK Cup in DIRETTA | clamoroso a Siviglia | si giunge al tiebreak nel 1° set senza break!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 8 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7-6. Sbaglia una volèe comodissima, GRANDE Jasmine a far giocare a rete la transalpina. 6-6 Back sul nastro di, brava a spingere Jasmine da fondo! 6-5. Il dritto sulla riga della francese. Altra seconda, ahinoi. 5-5 terzo errore in fila!!! In risposta su una seconda tenerissima di dritto. Tira la prima Jasmine, non la scelta ottimale. 5-4. TREMA la francese. Sbaglia un rovescio in rete dopo il servizio, comodissimo! 5-3 Tienee recupera con l’errore diuno dei 2 mini-break. 5-2 Appena lungo il dritto dopo il servizio di. Si appella al ‘falco’ l’azzurra, palla fuori. 4-2 Servizio vincente dell’azzurra che accorcia le ...