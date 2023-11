LIVE | Napoli-Union Berlino | la diretta della partita

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Al Diego Armando Maradona torna a suonare l’innoChampions League. Alle 18:45 prenderà il via. Siamo giunti alle fasi clou dei gironiChampions League, con diverse qualificazioni che potrebbero arrivare già in questo turno. Ilcercherà di ottenere la vittoria che metterà quasi un’ipoteca importante sulla qualificazione agli ottavi di finale.: le formazioni ufficiali(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Rudi Garcia(3-5-2): Rønnow, Jaeckel, Bonucci, Diogo Leite; Juranovic, Haberer, Khedira, Laïdaouni, Roussillon; ...

Le partite delle 18.45 Real Sociedad - Benfica su Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e in streaming su NOW- Union Berlino su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW Le partite delle 21 Copenhagen - Manchester United su Sky Sport 255 e in streaming su NOW Salisburgo - ...

LIVE - Napoli-Union Berlino, pre-partita: ecco le formazioni ufficiali! Azzurri arrivati al Maradona Tutto Napoli

LIVE - Napoli-Union Berlino, formazioni ufficiali. Mario Rui e Raspadori titolari AreaNapoli.it

Il gruppo incontra la nostra Redazione per parlare di musica, cinema e… cucina. Alla fine, i Negramaro passeranno da Sanremo nell’ultimo anno di Amadeus Giuliano Sangiorgi risponde così ...Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, prende la parola dalla Stadion Cukaricki in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Cukaricki valida per il girone di Conference League. A ...