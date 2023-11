LIVE Musetti-Draper | ATP Sofia 2023 in DIRETTA | il britannico è molto pericoloso su questi campi

Leggi su oasport

(Di mercoledì 8 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FOGNINI-BUBLIK (3° MATCH DALLE 12.00) LADI SONEGO-SHELBAYH, 2° MATCH DALLE 18.00 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti a questadel secondo turno dell’ATP 25o ditra Lorenzoe Jack. Malenelle ultime settimane, in cui ha collezionato molte sconfitte al primo turno, ultime delle quali le due contro Grigor Dimitrov a Vienna e a Parigi Bercy. Tuttavia, il toscano ha giocato quantomeno una partita solida lunedì scorso, avendo una reazione d’orgoglio e risalendo da 6-2, 5-4 e servizio per il bulgaro (poi finalista) fino a imporsi nel tiebreak del 2°. Adesso, non resta che ...