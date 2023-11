LIVE Musetti-Draper 5-7 | 1-4 | ATP Sofia 2023 in DIRETTA | consolida il break senza patemi il britannico

Leggi su oasport

(Di mercoledì 8 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SONEGO-SHELBAYH, 2° MATCH DALLE 18.00 15-15 Dritto che sbatte sul nastro ed esce. 15-0 Servizio e dritto. 4-1 Ace (7). 40-0 Ace (6). 30-0 Risposta lunga di rovescio, non facile rispondere sullo slice. 15-0 Si ferma, il dritto dell’azzurro è effettivamente lungo. 3-1 Lungolinea di dritto di! 40-30 Smorzata e pallonetto, splendidi di Lorenzo. Solo così da l’impressione di poter vincere punti. 30-30 Stecca di rovescio. 30-15 Seconda lenta, entra il. 30-0 Rovescio lungolinea e volèe vincente. Prova a scuotersi l’azzurro. 15-0 Scentra il dritto. 3-0 Ace (5). 40-0 Già andato via anche questo game. 30-0 Prima vincente. 15-0 Dritto sulla riga ...