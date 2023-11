LIVE Musetti-Draper 5-7 | 0-1 | ATP Sofia 2023 in DIRETTA | serve prima il britannico nel 2° set

Leggi su oasport

(Di mercoledì 8 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SONEGO-SHELBAYH, 2° MATCH DALLE 18.00 1-0 Stecca di dritto dell’azzurro, due palle break non sfruttate. A-40 Corto, si avventae a rete gioca una grande volèe stoppata di dritto. 40-40 Servizio e rovescio. 40-A Altra gran palla corta incrociata di dritto, altra palla break! 40-40 Vola via il dritto del. A-40 Passante di dritto scarico disull’attacco nientediché di. 40-40 Smorzata vincente di. VIENE CHIAMATO UN CLAMOROSO DOPPIO RIMBALZO ASUL RECUPERO. ERA BUONO. 30-40 Vincente a sventaglio di, già molto bravo a rispondere. 30-30 Rovescio lungolinea ottimo e ...