LIVE Musetti-Draper 1-0 | ATP Sofia 2023 in DIRETTA | break in apertura dell’azzurro | ci voleva!

(Di mercoledì 8 novembre 2023) 1-0 E' lungo il rovescio di! 30-40 Gratuito però in palleggio di rovescio. 15-40 Prima vincente slice. 0-40 Da manuale, si gira col dritto sulla palla carica ed esplode il colpo a sventaglio! 0-30 Doppio fallo (1). 0-15 Gran dritto di Lorenzo. Jackal servizio 18.13 Giocatori che si scaldano sulle note di "Il Meglio deve ancora venire" di Ligabue. 18.11 I giocatori sono in campo! Tempo di completare il palleggio di riscaldamento e si partirà con questo 2° turno di "lusso" del torneo bulgaro. 18.08 Serve ...