LIVE Fognini-Bublik | ATP Metz 2023 in DIRETTA | 2° turno che promette scintille

Leggi su oasport

(Di mercoledì 8 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladi, match valevole per il secondodell’edizionedell’ATP 250 di(Francia). Dopo aver ritrovato il successo allo ATP, il ligure incrocerà il kazako per gli ottavi di finale del torneo transalpino in una sfida che metterà di fronte due tra i giocatori più esuberanti ed estroversi del panorama tennistico internazionale., entrato in tabellone grazie a una wild–card, ha sfruttato l’invito concesso dagli organizzatori, eliminando il brasiliano Thiago Seyboth Wild con un doppio tie-break. La vittoria contro il numero 74 del ranking mondiale ha ridato il sorriso al ...