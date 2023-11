LIVE Fognini-Bublik 4-6 7-6 1-2 | ATP Metz 2023 in DIRETTA | si seguono i servizi nel set decisivo

Leggi su oasport

(Di mercoledì 8 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-DRAPER NON PRIMA DELLE 17.00 LADI SONEGO-SHELBAYH, 2° MATCH DALLE 18.00 V-40 Affonda con il drittonon può tenere in campo il recupero in spaccata. 40-40 Decolla via lo slice giocato dal numero 32 del mondo con il dritto, si va ai vantaggi. 40-30 Prima vincente per. 30-30 Fantastica l’uscita con il rovescio lungolinea dell’azzurro, il suo marchio di fabbrica. 30-15 Ace. 15-15 Finisce in corridoio il dritto di. 15-0 Il nastro accomoda la palla adopo il dritto giocato dal kazako, ma il classe 1987 arriva con i tempi non corretti e fa impennare il suo ...