LIVE Fognini-Bublik 4-6 7-6 0-0 | ATP Metz 2023 in DIRETTA | inizia il terzo e decisivo set

Leggi su oasport

(Di mercoledì 8 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-DRAPER NON PRIMA DELLE 17.00 LADI SONEGO-SHELBAYH, 2° MATCH DALLE 18.00 15-15 Smorzata non perfetta del kazako,arriva sulla palla e passa con il dritto 15-0 Sbaglia con il drittoSET 17.52 Le statistiche in questo secondo set lasciano il tempo che trovano visto l’andamento, anche se bisogna sottolineare cheha aumentato le proprie percentuali al servizio, passando dal 41% al 63% di prime palle in campo, alzando anche il rendimento con la seconda. Da rimarcare gli otto doppi falli commessi dal kazako. 7-6 SET! Nel caos costruito dall’avversario, l’azzurro ne esce alla grandissima! ...