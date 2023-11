LIVE Fognini-Bublik 4-6 2-1 | ATP Metz 2023 in DIRETTA | si seguono i servizi nel secondo parziale

Leggi su oasport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-DRAPER NON PRIMA DELLE 17.00 LADI SONEGO-SHELBAYH, 2° MATCH DALLE 18.00 40-30 Altro buono per l'azzurro, il quale chiude il punto con il dritto. 30-30 Ottima prima per. 15-30 Accelerazione vincente lungolinea con il dritto dell'azzurro. 0-30 Era stato intelligente questa volta, ma il suo dritto incrociato termina in corridoio per un'inezia. 0-15 Sbaglia con il rovescio l'azzurro. 2-2 GAME! Accelera con il rovescio il kazako,prova a scavalcare l'avversario, ma la palla termina in corridoio. 40-15 Errore abbastanza grave per l'azzurro con il dritto. 30-15 Doppio fallo per il ...