LIVE Cocciaretto Trevisan-Garcia Mladenovic 6-5 | Italia-Francia 2-0 BJK Cup in DIRETTA | le azzurre servono per vincere il primo set

Leggi su oasport

(Di mercoledì 8 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-5 Break: risposta profondissima della toscana, che provoca l’errore di. Seconda 30-40 Angolo strettissimo trovato in risposta da, che forza l’errore dell’avversaria. Break point per le. 30-30 Servizio ad uscire vincente per. 15-30 Risposta in lob dinella zona di conflitto.sceglie di giocare una complicata veronica, non trovando il campo. 15-15 Servizio al corpo vincente per. Non riesce a spostarsi dalla traiettoria della palla. 0-15 Stecca lo smash, su un ottimo lob di, che sta trovando ...