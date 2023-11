Lezioni di Chimica dalla cucina di Elizabeth Zott

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 8 novembre 2023) È disponibile da qualche settimana su Apple Tv+di, serie in otto episodi e adattamento del best seller omonimo di Bonnie Garmus (edito in Italia da Rizzoli) che racconta la vita di unache negli anni Cinquanta deve virare la propria carriera scientifica e – facendo di necessità virtù – si mette a condurre un programma diin cui di fatto spiega alle casalinghe americane come preparare piatti succulenti anche grazie alla conoscenza organica degli ingredienti.(interpretata da Brie Larson) è carina, minuta, brillante e naif quanto basta. Fa il tecnico di laboratorio presso l’Hasting Research Institute di Los Angeles, attorniata da colleghi uomini (più o meno capaci) che apprezzano molto il caffè preparato da(ma un ...