(Di mercoledì 8 novembre 2023) (Adnkronos) – Un gruppo di, tra cui Ericsson e Nokia, ha lanciato un’allerta riguardo a una proposta di, sostenendo che potrebbe creare ostacoli e interruzioni nelle catene di approvvigionamento. In una lettera inviata alla Commissione, il gruppo industriale Digital Europe ha affermato che l’ampio campo di applicazione della bozza diavrebbe un impatto su milioni di dispositivi connessi, che vanno dagli elettrodomestici ai giocattoli agli strumenti di, impedendo la commercializzazione di prodotti sicuri per i clienti europei, che si vedrebbero quindi privati di alcuni importanti prodotti di queste. La Commissioneha pubblicato la ...

Tutto sarà gestito secondo laitaliana ma anchee, se vogliamo, sulla scorta di alcuni pareri, possiamo interpretare questa intesa come una cosa non molto diversa da un respingimento in ...

Legge europea sulla cybersecurity, le aziende avvertono sui rischi Adnkronos

La Commissione raccomanda l'apertura dei negoziati di adesione ... Euronews Italiano

‘L’Italia deve adeguarsi e rispettare direttive e normative europee, ma non a discapito dei lavoratori. L’Ugl Telecomunicazioni ha scritto ad ARERA contro la richiesta formulata dalla stessa ARERA per ...Il FMI conferma la previsione dell'Italia, ma esorta il governo a implementare misure nella nuova Legge di Bilancio per favorire la crescita ...