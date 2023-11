Lecce Vs Milan | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Gara valida per la dodicesima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. Reduci ambedue da risultati negativi, rossoneri e salentini cercano immediato riscatto per lottare in vista dei loro rispettivi obiettivi.Vssi giocherà sabato 11 novembre 2023 alle ore 15 presso lo stadio Via del Mare.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Dopo essere partiti benissimo, i salentini si sono pian piano persi tornando seriamente in lotta per la salvezza. La squadra di D’ Aversa si trova al tredicesimo posto con 13 punti, a 4 lunghezze di vantaggio sul terz’ultimo posto. Ciò che preoccupa è soprattutto l’assenza di vittorie che dura da sei giornate. Anche i rossoneri stanno attraversando una crisi di risultati in campionato,nelle ultime tre giornate, hanno raccolto ...