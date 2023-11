Lecce | KO Almqvist | cambia l’attacco

Nelle intercettazioni le attenzioni alle dinamiche politiche Cronaca [ 08/11/2023 ], problema muscolare perSport [ 08/11/2023 ] 'Luigi Mariano: educatore, intellettuale , banchiere' ...

Lecce, problema muscolare alla coscia destra per Almqvist Milan News

Lecce, infortunio per Almqvist: non ci sarà contro il Milan Fantacalcio ®

Arrivano brutte notizie per il Lecce, con Almqvist che si ferma per infortunio: l’attaccante si è fermato in allenamento. Ecco quando torna. Non giungono belle notizie dall’infermeria dei salentini, ...Il Milan batte il PSG in Champions League, ma ora è tempo di pensare al campionato. Sabato pomeriggio in programma c’è la trasferta a Lecce, ma c’è un titolare in dubbio. Dopo la fantastica vittoria ...