Leao meglio di Mbappé | zittisce le critiche e regala al padre l’MVP

(Di mercoledì 8 novembre 2023) La serata di Rafacontro il Paris Saint-Germain è di quelle da incorniciare bene e appendere al Louvre (o al Museo d’Orsay se preferite poco cambia). Finalmente. Rafa si è acceso nella notte più bella, gonfio dellepesanti, spesso gratuite, eccessive delle ultime settimane è esploso, comenon gli si chiedeva di fare. Offrendo spunti, scatti, giocate, magie. La copertina del successo del Milan controe compagni ha il volto del portoghese ben impresso. Sorride Rafa a fine gara, con orgoglio mostra il premio di MVP tra le mani. L’ultima volta che lo aveva ricevuto, la sera di Milan-Newcastle, non lo aveva gradito: troppa delusione per quel gol sprecato con il tacco. Questo lo conserverà sulla mensola migliore di casa. Ieri ha consegnato il riconoscimento della UEFA al, ...

Rafa ha zittito le critiche con una rovesciata, il francese ha svettato più in alto di tutti, mentre l'ex Chelsea si è messo alle spalle gli infortuni. Eccoli qui i protagonisti contro il Psg ...Ha avuto la meglio in ben quattro contrasti su sei. La difesa avversaria per fermarlo ha dovuto commettere ben due volte fallo. Oltre che l'assist prestigioso per Olivier Giroud. Rafa Leao ha ...