Le prime pagine dei quotidiani di oggi 8 novembre | la rassegna stampa di Sky TG24

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Tra i temi in apertura suila sfida di Israele agli Usa. "Garantiremo noi la sicurezza sulla Striscia a tempo indefinito", ha detto Netanyahu. Spazio anche alle tensioni nella maggioranza per il patto di Meloni con l'Albania sui migranti. E la Germania adesso vuole imitare l'Italia. Sui giornali sportivi esaltata la vittoria del Milan, che si rilancia in Champions League, contro il Psg