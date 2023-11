Le Cronache di Narnia | nel 2024 le riprese del film di Greta Gerwig?

Leggi su screenworld

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Ledel nuovo capitolo di Lediinizieranno nelcon la regia di, autrice di Barbie, e da una produzione di Netflix. Il portavoce della compagnia spera che il recente sciopero degli attori non vada a ritardare il lavoro che stanno svolgendo ed è fiducioso della nuova linea intrapresa per il franchise. Lediè una serie di romanzi dallo scrittore britannico C.S. Lewis che ha ricevuto nei primi anni del 2000 delle trasposizioni da parte di Disney. Pur avendo riscosso un discreto successo non hanno mai ricevuto la piena approvazione dei fan. Ora le cose sembra che stiano per cambiare con Netflix a produrre un progetto quanto più fedele possibile, ma che esplori le tematiche care al professor Lewis ...