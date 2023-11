Le Borse europee danno segni di risveglio | Milano chiude a +0 | 13% Powell non parla di politica monetaria

(Di mercoledì 8 novembre 2023) In Europa prosegue la stagione delle trimestrali, Mps brilla a. Lo spread Btp-Bund scende a 186 punti ed è in calo anche il petrolio.

Riescono parzialmente nel recupero ledopo un avvio di seduta all'insegna della debolezza con il Ftse Mib di Milano che chiude in positivo a +0,13%. Archiviata l'ottava brillante sella scorsa settimana sulla scia delle ...

Borsa, Europa contrastata, Londra cede nel finale QUOTIDIANO NAZIONALE

Borsa: Europa fiacca in apertura, Parigi -0,02%, Londra -0,3% Tiscali Notizie

Borse europee in calo: l'apertura di Wall Street non è stata sufficiente a sostenere i mercati. Londra -0,11%, Milano +0,13%, Parigi +0,69% e Francoforte +0,51%. Un'occasione mancata per le Borse euro ...Borse europee in calo, con Londra che ha chiuso in ribasso (-0,11%) e le altre piazze che hanno ridotto i guadagni. Milano +0,13%, Parigi +0,69%, Francoforte +0,51%. Occasione mancata per le Borse eur ...